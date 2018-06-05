وزير خارجية تركيا: واشنطن لم تتعهد بتصنيف أكراد سوريا كـ"إرهابيين"

رويترز

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أن بلاده سوف تبدأ العمل المشترك بشأن منبج السورية خلال عشرة أيام، موضحا أنه ينبغى تطبيق خريطة الطريق الخاصة بمنبج السورية في الرقة وكوباني.

وأوضح أنه سيجرى استرجاع الأسلحة من المقاتلين الأكراد ضمن خريطة الطريق مع أمريكا بشأن منبج السورية.

وأضاف أوغلو أن واشنطن لم تتعهد بتصنيف وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل اليوم الثلاثاء.

كان أوغلو قد بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين حيث التقى كبار مسئولى إدارة ترامب، لمناقشة النقاط الخلافية والتوترات بين البلدين بشأن العديد من القضايا الدولية والإقليمية.