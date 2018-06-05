وزير التعليم العالى يؤكد دعم الوزارة للمبادرات الطلابية الشابة

وائل ربيعى

أكد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمبادرات الطلابية الشابة لإحياء دور الجامعات المصرية، كبيت للفنون ومركز لخدمة المجتمع المحلي.

جاء ذلك فى إطار تنظيم طلاب قسم الفنون التشكيلية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس حملة تجميل لسياج المدينة الجامعية (بنين) في إطار مبادرة (معا نرتقي) بالتعاون مع حي الويلي بالقاهرة، حيث قام الطلاب المتطوعون بالحملة بتنفيذ أعمال الرسم والزخارف في إطار المساهمة في الجهود الرامية لإعادة الوجه الحضاري للقاهرة ونشر ثقافة الجمال في المنشآت الجامعية.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة نظمت برعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة شمس ود. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، وإشراف مباشر من د. نهى عبد العزيز استاذ الفنون التشكيلية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.