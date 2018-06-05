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واشنطن: نتابع الوضع فى الأردن وندعم جهود الحكومة الإصلاحية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:30 م
واشنطن: نتابع الوضع فى الأردن وندعم جهود الحكومة الإصلاحية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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أكد مسؤول فى وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا مستمرة فى متابعة الوضع بالأردن فى ضوء التظاهرات الأخيرة، مؤكدا دعم واشنطن لجهود الحكومة الإصلاحية.

وقال المسؤول - فى تصريح خاص لقناة ( الحرة) الإمريكية - "ندعم جهود الحكومة الأردنية التى تسعى إلى إصلاح مالى وسنستمر فى العمل مع الملك عبد الله الثانى والحكومة الجديدة حول وسائل لتعزيز أمن كل الأردنيين وازدهارهم فى المستقبل".

وشدد المسؤول الأمريكى أن الأردن شريك حيوى ولا غنى عنه فى العديد من القضايا التى تثير مخاوف البلدين، مؤكدا أن الأردن تلعب دورا محوريا عبر مساعدة الولايات المتحدة فى الحملة العالمية لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابى والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية.

يذكر أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، قد كلف فى وقت سابق، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هانى الملقى، الذى استقال بعد وقوع احتجاجات واسعة شهدتها عدد من مدن ومحافظات المملكة على مدار الأيام السابقة، رفضا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية.

 

 

 

 


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