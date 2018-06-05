واشنطن تدعو لتعليق عضوية فنزويلا فى منظمة الدول الأمريكية

واشنطن (أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة الاثنين إلى بدء اجراءات تعليق عضوية فنزويلا فى منظمة الدول الأمريكية بدعوى خروج كراكاس عن المسار الديموقراطى فى نظامها السياسي، فى مطالبة لقيت فيها واشنطن دعما من ست دول رئيسية فى التكتل القاري.

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو خلال الجمعية العمومية السنوية لمنظمة الدول الأمريكية فى واشنطن إن الشرعة الديموقراطية للمنظمة القارية تنص على وجوب تعليق عضوية اى دولة "عندما تعرقل بطريقة مخالفة للدستور نظامها الديموقراطي".

وكان نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس وجّه دعوة مماثلة قبيل الانتخابات الرئاسية التى جرت فى فنزويلا فى 20 مايو وفاز بها الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية واعتبرتها الولايات المتحدة "مهزلة" انتخابية.

وإذ اتهم الوزير الأمريكى السلطات الفنزويلية بـ"تفكيك الديموقراطية"، أكد ان "هذا التعليق ليس غاية فى حد ذاته" ولكنه يظهر ان منظمة الدول الأمريكية تقرن اقوالها بالافعال وترسل رسالة قوية الى نظام مادورو مفادها ان اجراء انتخابات حرة هو السبيل الوحيد لانخراط حكومتكم فى المجتمع الدولي".

وقدمت الولايات المتحدة مدعومة من ست دول فى المنظمة القارية هى كندا والمكسيك والبرازيل وتشيلى والاردجنتين والبيرو مشروع قرار ينص على تعليق عضوية فنزويلا ويدعو ايضا الدول الاعضاء الى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التى جرت فى هذا البلد بدعوى انها "غير دستورية".