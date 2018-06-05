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نيابة الوراق تباشر التحقيق فى سرقة 3 مجهولين سيارة محملة بـ37 تكييف

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:15 ص
نيابة الوراق تباشر التحقيق فى سرقة 3 مجهولين سيارة محملة بـ37 تكييف حبس-أرشيفية
كتب سليم على
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تباشر نيابة الوراق بمحكمة شمال الجيزة، التحقيق فى واقعة قيام ثلاثة مجهولين بسرقة سيارة نقل محملة بـ37 جهاز تكييف بالإكراه، أعلى محور الضبعة بالوراق. 

 وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من "محمد. ع" سائق، تضمن أنه أثناء نقله حمولة أجهزة تكييف يبلغ عددها 37 جهاز بواسطة سيارة نقل من منطقة أبو رواش، وسيره أعلى محور الضبعة بالقرب من الطريق الدائرى، فوجئ بـ3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى يطاردونه، ثم أجبروه على التوقف. 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين توجهوا نحو سيارة المجنى عليه وهددوه بالأسلحة،  واستولوا على سيارته بالإكراه وفروا هاربين.  وتم تحرير محضر بالواقعة. 

 

 

 


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