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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:24 م
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ننشر تعديلات لائحة انتخابات الغرف السياحية واتحادها

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:10 م
ننشر تعديلات لائحة انتخابات الغرف السياحية واتحادها رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتب : ميرفت رشاد
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نشرت الوقائع المصرية، قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، رقم  420 لسنة 2018، بشأن تعديل احكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017.



ونصت المادة 12، على أن يصدر وزير السياحة قبل شهرين على الأقل، قرار الدعوة للانتخابات متضمنا مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات وانتهائها وأعداد التمثيل الفئوى أو الجغرافى بحسب الأحوال لأوجه النشاط المتماثلة والمجموعات.

 

كما نصت المادة نفسها على تقدم طلبات الترشح للانتخابات إلى أمين عام الغرف مدعمة بالمستندات المطلوبة، وذلك اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح ولمدة سنة أيام عمل.

 


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