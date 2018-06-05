نمو الاقتصاد يتحرك من 4.4% إلى 5.4% خلال الفترة الأولى للرئيس

كتب : مصطفى عبد التواب

تحرك معدل النمو الاقتصادى خلال الأربعة أعوام الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، من 4.4% إلى 5.4%، وتستهدف الحكومة رفع هذا المعدل ليسجل 6% بنهاية العام الأول من الولاية الثانية للسيسى ويصل إلى 7% بنهاية الولاية الثانية.

الفترة الرئاسية الأولى



1-العام الأول للسيسى 2014-2015 بلغ خلاله معدل النمو الاقتصادى 4.4%

2-العام الثانى للسيسى 2015-2016 بلغ خلاله معدل النمو الاقتصادى 4.3%

3-العام الثالث للسيسى 2016-2017" عام تحرير سعر الصرف" بلغ معدل النمو خلاله 4.2%

4-العام الرابع للسيسى 2017-2018، بلغ معدل النمو الاقتصادى للربع الثالث من هذا العام المالى وهو المعلن حتى الان 5.4%

الفترة الرئاسية الثانية



5-تستهدف الحكومة خلال العام الأول للحقبة الرئاسية الجديدة 2018-2019 الوصول إلى معدل نمو اقتصادى 6%

6- تستهدف الحكومة الوصل إلى معدل نمو اقتصادى 7% بنهاية فترة السيسى الرئاسية الثانية وذلك خلال العام المالى 2021-2022 بنهاية الخطة متوسطة المدى التى تتبعها الحكومة حاليًا.