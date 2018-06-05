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نقابة المعلمين: نتواصل مع نقيب كفر الشيخ لمتابعة وضع المراقبين بلجان بيلا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:21 م
نقابة المعلمين: نتواصل مع نقيب كفر الشيخ لمتابعة وضع المراقبين بلجان بيلا إبراهيم شاهين وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية
كتبت ــ آية دعبس
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قال إبراهيم شاهين، وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، إن غرفة العمليات المركزية المنعقدة مقر النقابة العامة، تتواصل مع رئيس النقابة الفرعية بكفر الشيخ، لمتابعة والوقوف على وضع المراقبين والمعلمين المشاركين بأعمال الثانوية العامة، بلجان بيلا، بعد محاولات الغش التى شهدتها اللجان صباح اليوم.

وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة العامة اصدرت تعليمات لكافة رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، بمتابعة المعلمين أثناء تواجدهم داخل لجان الامتحانات، لعدم حدوث احتكاكات بينها وبين أولياء الأمور، وأثناء وجودهم بالاستراحات أيضا، بالإضافة إلى متابعة 315 لجنة نقابية على مدار الساعة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قالت إنه بشأن ما أثير حول وجود بعض الشغب داخل لجنة المعداوى الابتدائية ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، أوضح أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه على الفور تمت السيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة وتم احتواء الموقف.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس  الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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