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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:28 م
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بمشاركة وزراء من البلدين

ندوة فى باريس 26 يونيو عن مستقبل العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:00 م
ندوة فى باريس 26 يونيو عن مستقبل العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا وزيرة التخطيط د. هالة السعيد
أ ش أ
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يستضيف معهد العالم العربى بباريس فى 26 يونيو الجارى ندوة عن مستقبل العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا بحضور عدد من الوزراء ورؤساء كبريات الشركات من كلا البلدين.

 

وذكر المعهد فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه سيشارك فى الندوة من مصر كل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر.

 

كما سيشارك عدد من رجال الأعمال مثل المهندس نجيب ساويرس والمهندس أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدى إليكتريك.

 

بينما ستشارك من الجانب الفرنسى وزيرة الدولة للاقتصاد والمالية ديلفين جينى ستيفان، وبيير فيناس مدير عام كريدى أجريكول مصر وممثلون عن الوكالة الفرنسية للإنماء وكبريات الشركات الفرنسية.

 

وستتضمن الندوة أربع موائد مستديرة لبحث "سياق الاقتصاد الكلى فى مصر والإصلاحات الهيكلية وفرص الأعمال" و"التحدى الحضرى وما هو مستقبل المدن المصرية؟" و"الطاقات المتجددة وما هى الشراكات بين فرنسا ومصر؟" و"مصر الغد والتركيز على المشاريع العملاقة المصرية".

 

وتعقد الندوة بالشراكة مع السفارة المصرية بباريس والسفارة الفرنسية بالقاهرة والمجلس الفرنسى المصرى للأعمال وكذلك مع عدد من الشركات الفرنسية.


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