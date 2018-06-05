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نائب محافظ الجيزة: مفيش بلد بتشيل الزبالة بـ"اللودر" إلا مصر

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:00 م
نائب محافظ الجيزة: مفيش بلد بتشيل الزبالة بـ"اللودر" إلا مصر اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، إن المحافظة طرحت مناقصات أمام شركات النظافة الراغبة للعمل بجميع مناطق المحافظة وذلك فى عدد من الصحف القومية، مشيرا إلى أن وزارة البيئة ستدرس مع المحافظة تيسير شروط التعاقد مع الشركات خلال الأيام المقبلة قبل الطرح، واختيار أفضل الأسعار التى تتقدم بها الشركات.

وأضاف "الهراس"، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، :"مفيش بلد في العالم بتشيل القمامة باللودر إلا مصر، ودا نظرا للكميات الرهيبة المنتشرة في المقالب الخاصة بها"، مشيرا إلى أنه يتم رفع القمامة من تلك المناطق 3 مرات يوميا، إلا أنها لا تفى بالغرض مقابل كل تلك الكميات.

وتابع نائب محافظ الجيزة، أن القمامة لا تنتشر في المحافظة وحدها بل فى كافة ربوع الجمهورية وذلك لغياب ثقافة النظافة عند المواطن، لكن المحافظة قد يكون لها نصيب الأسد من تلك الكميات.


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