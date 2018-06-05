موجز الساعة 6.. البرلمان يوافق نهائيا على الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة، إضافة قرار رئيس مجلس الوزراء، استيراد الكميات اللازمة من الأرز للسوق المحلية، وتحذير الأرصاد من موجة حارة تبدأ بعد غد الخميس.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

قررت الحكومة استيراد الكميات اللازمة من الأرز "أبيض – جاهز للتبيض - شعير"، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى، وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم بحضور وزيرى التموين والزراعة وممثلى عدد من الجهات المعنية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع عدد من السفراء المرشحين للعمل كرؤساء لبعثات مصر الدبلوماسية في الخارج، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019.

سطر رجال الشرطة ملحمة بطولية جديدة على أرض الفيروز، بإحباط مخطط ضخم للجماعات المتطرفة، بارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية قبل نهاية شهر رمضان، حيث نجحت أجهزة الأمن فى قتل عناصر الخلية الإرهابية.

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ويتضمن مشروع القانون زيادة رسوم استخراج جواز السفر ورخص السلاح والسيارات وتخصيص نسبة من الإيرادات لصالح تعويض "شهداء الوطن".

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار كل من مشروع المدينة الصناعية للغزل والنسيج بمدينة السادات ومشروع المدينة الفضائية من المشروعات القومية.

يتعلق فى أذهان الكثير من المصريين ارتباط شهر يونيو بذكرى النكسة التى قامت فيها إسرائيل بشن عدواناً على الدول العربية فى 5 يونيو من عام 1967، وفيه احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء والضفة الغربية من نهر الأردن وهضبة الجولان والقدس الشرقية، لكن الكثير يتغافل ارتباط شهر يونيو بقيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإعادة افتتاح قناة السويس من جديد أمام حركة الملاحة العالمية فى 1975، عندما ارتدى زيه العسكرى ليرفع العلم المصرى عليها من جديد.

رغم سهولة امتحانى الاقتصاد والإحصاء، وعدم احتسابهما فى المجموع الكلى للثانوية العامة، إلا أن ثانى أيام الامتحانات شهد أحداثًا ساخنة كان أبرزها ضبط 13 حالات غش وتغيير رئيس لجنة مقصر فى ضبط النظام وغيرها.

أعلن الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، عزل الدكتورة منى برنس أحمد رضوان المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب من وظيفتها مع احتفاظها بالمعاش أو المكافأة.

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة كبداية لموجة حارة، اعتبارا من يوم الخميس المقبل حتى الإثنين 11 يونيو.

احتفالا بيوم البيئة العالمى 2018، الذى يقام هذا العام تحت شعار "التغلب على التلوث من البلاستيك"، حيث يتناول هذا العام موضوع التلوث من البلاستيك الذى يعد من أخطر الملوثات التى لها تأثير بالغ على البيئة والمجتمع، انطلقت حملة "شباب بتحب مصر" لتنظيف نهر النيل بالمحافظات، وتطهير شاطئ الأنفوشى وقلعة قايتباى وبحيرة قارون بالإسكندرية والفيوم.

قال مسئول عسكرى ليبى إن قوات الجيش الليبى قد حررت حى البكوش فى درنة والمتاخم لحى الساحل الشرقى بالكامل، مؤكدا أن قوات الجيش تمكنت من طرد المليشيات الإرهابية لوسط لمدينة درنة.

مواجهات مفتوحة وأزمات مرشحة للتفاقم شابت العلاقات التى تجمع إمارة قطر والدول الأوروبية، والتى بدأت قبل عام رحلة طويلة من الشك إلى اليقين بعدما أدركت دوائر صنع القرار داخل عواصم القارة العجوز الدور القطرى الواضح فى دعم وتمويل الإرهاب، خاصة بعد اختيار دول الرباعى العربى الذى يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين مواجهة نظام تميم بن حمد، فى الخامس من يونيو العام الماضى، وفرض قائمة بـ13 مطلبًا لوقف تمويل الكيانات والتنظيمات المتطرفة نظير عودة العلاقات.

تحدث الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى الحلقة الـ20 من برنامجه الإذاعى "ولا يوم من أيامه"، اليوم الثلاثاء، عن قصة الحب التى اشتعلت فى قلب الكاتب الكبير عباس محمود العقاد تجاه "هنومة حبيب خليل على"، ورغم اهتمام الأديب الكبير بها إلا أنها فضلت عالم السينما عليه حتى أصبحت النجمة "مديحة يسرى" وظل العقاد معذباً بحبها بقية حياته.

قالت جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الرئيس الراحل كتب رواية رومانسية خلال حياته ولم يتم الإفصاح عنها، مشيرة إلى أنها ستعمل على نشرها خلال الفترة المقبلة على أن تخصص عوائدها إلى صندوق تحيا مصر.

حين انطلقت إذاعة صوت العرب يوم 4 يوليو 1953، بعد نحو عام من ثورة 23 يوليو ،كان هدف المخابرات المصرية التي كلفت ضابطها فتحي الديب بتأسيسها أن تكون أداة الثورة الإعلامية ، ومنبرا لحركات التحرر العربية بمساعدة مصر ،وذلك في وقت كانت الإذاعة هي الوسيلة الإعلامية الأكثر انتشارا وتأثيرا على مستوى العالم.

تحد كبير يشهده موسم عيد الفطر السينمائى المقبل، حيث يتزامن انطلاق المارثون الكبير والأهم فى السنة، مع مباريات كأس العالم، والتى يحرص على متابعتها الملايين فى العالم، ما يشعل روح الحماسة بين نجوم الفن وكرة القدم، ويصبح التحدى قويا فيما بينهم، ومع ذلك فإن دعاية النجوم لأعمالهم بدأت بشكل كبير وواضح على السوشيال ميديا، بإطلاق الأفيشات والبروموهات، للمنافسة على كعكة إيرادات عيد الفطر والانتصار فى شباك التذاكر.

اعتمد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، قيمة انتقال اللاعب عبدالله السعيد من النادى الأهلى المصرى لنظيره الأهلى السعودى، حيث ستكون فى حساب القلعة الحمراء خلال اليومين القادمين.

وصل المنتخب الوطنى الأول، منذ قليل، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد رحلة استمرت 90 دقيقة بطائرته الخاصة.

صرح أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي لكرة القدم، أنه سيتعين على فريقه اتخاذ المزيد من الاحتياطات والحذر حال شارك نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في مباراة الفريقين يوم 15 يونيو الجاري في افتتاح مباريات المنتخبين بكأس العالم 2018 في روسيا".

يرى سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسبانى، أن واقعة الإصابة التى تعرض لها النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، خلال مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا التى جمعتهما يوم 26 مايو الماضى بمدينة "كييف" الأوكرانية، والتى انتهت بفوز الريال بنتيجة 3 – 1، تم تضخيمها ولا تستحق تلك الضجة.