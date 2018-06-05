video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:04 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز أخبار10.. السيسى يكلف الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:02 م
موجز أخبار10.. السيسى يكلف الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
إضافة تعليق
نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يكلف الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
 
فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة العاشرة مساء..
 
 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذى تقدم باستقالة الحكومة، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.
 
 
تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، باستقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى. جاء ذلك فى تصريح للسفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
 
 
أعلنت الحكومة أمس الاثنين، موافقة البرلمان على صرف علاوات جديدة لموظفى الدولة، ابتداء من شهر يوليو المقبل 2018، تمثلت تلك العلاوات فى صرف 7% لموظفى الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و 10% لغير المخاطبين، هذا بالإضافة إلى علاوات استثنائية تختلف قيمتها حسب الدرجة الوظيفية.
 
 
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء أحمد حسانين، رئيسًا للشركة للقابضة للصناعات الغذائية خلفًا للواء علاء الدين فهمى رئيس الشركة السابق، المحبوس على ذمة التحقيقات فى قضية الرشوة.
 
 
دخل مسئولى الإسماعيلى فى مفاوضات جدية مع النادى الأهلي للحصول على خدمات الثنائي أحمد حمودى وأحمد الشيخ لاعبى الفريق على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
 
 
ينشر "اليوم السابع" موعد الإمساك والسحور والإفطار فى اليوم الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.
 
 
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، منها، تحذير الأرصاد من موجة حارة تبدأ بعد غد الخميس، وموافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء، باستيراد الكميات اللازمة من الأرز
 
 
أعرب عصام الحضري قائد منتخب  المنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي قبل ودية مصر وبلجيكا المقرر لها التاسعة إلا ربع مساء غد الأربعاء، عن سعادته مثل عشرات الملايين من المصريين بالتأهل لنهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما .
 
 
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم إقحام اسمه فى كل شىء، وذلك ردا على بعض الشائعات، قائلا: "أنا لا أتدخل فى حجب أى مسلسل". 
 
 
 
أصبح المنتخب الإيرانى، أول الوافدين للعاصمة الروسية "موسكو"، استعدادا للمشاركة فى نهائيات النسخة المقبلة من كأس العالم التى تنطلق 14 يونيو الجارى وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.
 
 
أكد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على توقعاته بكون مباراة الغد أمام المنتخب البلجيكى الودية المقرر لها التاسعة إلا ربع مساء غداً ستكون قوية بالقدر نفسه الذي كانت عليه مباراة كولومبيا.
 
 
قالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء إن مدفعية التحالف العربى قامت باستهداف معاقل الحوثيين فى ضواحى الحديدة و تدمر تحصيناتهم فى ظل التقدم الميدانى الكبير باتجاه الحديدة.
 
 
"أن فلول الإرهاب تسعى دائماً إلى التجمع وإعادة تكوين مجموعات تبغى اغتيال الرموز الفكرية، فما كان نجيب محفوظ إلا رمزاً للفئة المفكرة، فتأججت بين ضلوعهم أن يكون مقتله كمن قتل المفكرين جميعاً".
 
 
أكد الأوروجوايانى دييجو جودين، مدافع أتلتيكو مدريد الإسبانى، على قوة المنتخب الوطنى المشاركة فى نهائيات مونديال روسيا التى تنطلق 14 يونيو الجارى حتى 15 يوليو المقبل.
 
 
قال سونج أى قوه، السفير الصينى لدى القاهرة، إن الصين تشارك فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بـ3 مليارات دولار من خلال مشروع إنشاء منطقة الأعمال المركزية.
 
 
أشاد النجم المصرى حسين الشحات المحترف فى نادى العين الإماراتى، بنجم الكرة الإماراتية عمر عبد الرحمن "عموري"، موضحاً أنه أحد أسباب نجاحه مع الفريق العيناوي.
 
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرحلة المقبلة عقب عيد الفطر، ستشهد المزيد من إطلاق المشروعات الكبرى، قائلا:" هتشوفوا بعد العيد حجم الإنجازات التى سيتم افتتاحها".

إضافة تعليق

الحكومة

شريف اسماعيل

السيسي

استقالة الحكومة

محمد صلاح




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة