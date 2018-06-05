موجز أخبار10.. السيسى يكلف الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يكلف الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة العاشرة مساء..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذى تقدم باستقالة الحكومة، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، باستقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى. جاء ذلك فى تصريح للسفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

أعلنت الحكومة أمس الاثنين، موافقة البرلمان على صرف علاوات جديدة لموظفى الدولة، ابتداء من شهر يوليو المقبل 2018، تمثلت تلك العلاوات فى صرف 7% لموظفى الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و 10% لغير المخاطبين، هذا بالإضافة إلى علاوات استثنائية تختلف قيمتها حسب الدرجة الوظيفية.

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء أحمد حسانين، رئيسًا للشركة للقابضة للصناعات الغذائية خلفًا للواء علاء الدين فهمى رئيس الشركة السابق، المحبوس على ذمة التحقيقات فى قضية الرشوة.

دخل مسئولى الإسماعيلى فى مفاوضات جدية مع النادى الأهلي للحصول على خدمات الثنائي أحمد حمودى وأحمد الشيخ لاعبى الفريق على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ينشر "اليوم السابع" موعد الإمساك والسحور والإفطار فى اليوم الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، منها، تحذير الأرصاد من موجة حارة تبدأ بعد غد الخميس، وموافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء، باستيراد الكميات اللازمة من الأرز

أعرب عصام الحضري قائد منتخب المنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي قبل ودية مصر وبلجيكا المقرر لها التاسعة إلا ربع مساء غد الأربعاء، عن سعادته مثل عشرات الملايين من المصريين بالتأهل لنهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما .

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم إقحام اسمه فى كل شىء، وذلك ردا على بعض الشائعات، قائلا: "أنا لا أتدخل فى حجب أى مسلسل".

أصبح المنتخب الإيرانى، أول الوافدين للعاصمة الروسية "موسكو"، استعدادا للمشاركة فى نهائيات النسخة المقبلة من كأس العالم التى تنطلق 14 يونيو الجارى وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

أكد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على توقعاته بكون مباراة الغد أمام المنتخب البلجيكى الودية المقرر لها التاسعة إلا ربع مساء غداً ستكون قوية بالقدر نفسه الذي كانت عليه مباراة كولومبيا.

قالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء إن مدفعية التحالف العربى قامت باستهداف معاقل الحوثيين فى ضواحى الحديدة و تدمر تحصيناتهم فى ظل التقدم الميدانى الكبير باتجاه الحديدة.

"أن فلول الإرهاب تسعى دائماً إلى التجمع وإعادة تكوين مجموعات تبغى اغتيال الرموز الفكرية، فما كان نجيب محفوظ إلا رمزاً للفئة المفكرة، فتأججت بين ضلوعهم أن يكون مقتله كمن قتل المفكرين جميعاً".

أكد الأوروجوايانى دييجو جودين، مدافع أتلتيكو مدريد الإسبانى، على قوة المنتخب الوطنى المشاركة فى نهائيات مونديال روسيا التى تنطلق 14 يونيو الجارى حتى 15 يوليو المقبل.

قال سونج أى قوه، السفير الصينى لدى القاهرة، إن الصين تشارك فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بـ3 مليارات دولار من خلال مشروع إنشاء منطقة الأعمال المركزية.

أشاد النجم المصرى حسين الشحات المحترف فى نادى العين الإماراتى، بنجم الكرة الإماراتية عمر عبد الرحمن "عموري"، موضحاً أنه أحد أسباب نجاحه مع الفريق العيناوي.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرحلة المقبلة عقب عيد الفطر، ستشهد المزيد من إطلاق المشروعات الكبرى، قائلا:" هتشوفوا بعد العيد حجم الإنجازات التى سيتم افتتاحها".