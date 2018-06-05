موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ضبط 4 حالات غش خلال امتحان الاقتصاد للثانوية

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة إعلان التعليم ضبط 4 حالات غش خلال امتحان الاقتصاد للثانوية وفيما يلى عرض لاهم الأخبار :

التعليم: ضبط 4 حالات غش خلال امتحان الاقتصاد للثانوية العامة اليوم

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط 4 حالات غش ومحاولات خلال امتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة حتى الآن.

الشرطة تصرف أولياء الأمور من محيط اللجان بعد بدء امتحان الإحصاء للثانوية العامة

بدأ منذ قليل، امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة، بعد انتهاء فترة الراحة المقررة عقب انتهاء امتحان مادة الاقتصاد.

انطلاق حملة "شباب بتحب مصر" لتنظيف نهر النيل بالقاهرة من المخلفات

انطلقت منذ قليل حملة مؤسسة شباب بتحب مصر ، لتنظيف نهر النيل من المخلفات خاصة المخلفات البلاستيكية والتى تهدد حياه الأسماك، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضارى للنيل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للبيئة.

التعليم: ضبط 4 حالات غش خلال امتحان الاقتصاد للثانوية العامة اليوم

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط 4 حالات غش ومحاولات خلال امتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة حتى الآن.

استبعاد 3 عمال من لجنة ثانوية أزهرية لدخولهم بالموبايل فى مدينة 15 مايو

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان الأحياء للشهادة الثانوية كان فى مستوى الطالب المتوسط،مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم تستقبل سوى شكوى واحدة من غموض جزئية بسؤال بالامتحان.

تاخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

التعليم: امتحان الاقتصاد جاء سهلا للطلاب ولم نتلق شكاوى بشأنه

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحان الاقتصاد جاء سهلا للطلاب موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أى شكاوى حول اسئلة الامتحان.

النيابة الإدارية تحيل 8 بمديرية تعليم الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية

أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة ثمانية متهمين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية قيامهم بتوريد 480 جهاز حاسب إلى بمواصفات فنية لا تتناسب مع القيمة التقديرية لها؛ ما ترتب عليه تربح إحدى الشركات الخاصة بمبلغ 720 ألف جنيه.

مصرع 4 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

لقى 4 مواطنين مصرعهم على الطريق الصحراوى بمنطقة الكيلو 27 اتجاه القاهرة، بعد وقوع حادث تصادم بين سيارة ومقطورة.

إسرائيل تزعم اعتقال خلية خططت لاغتيال نتنياهو واستهداف قنصلية أمريكا بالقدس

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية يرأسها أحد سكان مخيم شعفاط شمال القدس، خططت لتنفيذ عمليات فى أهداف هامة من بينها اغتيال شخصيات كبيرة فى إسرائيل بحسب وكالة معا.