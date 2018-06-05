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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:28 م
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منح أول 10 رخص قيادة للسعوديات بالمملكة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:31 م
منح أول 10 رخص قيادة للسعوديات بالمملكة المرأة السعودية تقود السيارة
إيمان حنا
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ذكر موقع سى أن أن ، تسلمت أول مجموعة من النساء السعوديات 10 رخص قيادة بالمملكة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات استعداداً لتطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بالقيادة بدأت الإدارة العامة للمرور باستبدال الرخص الدولية المعتمدة فى المملكة العربية السعودية.

 

واستبدلت النساء العشر رخصهن الدولية بأخرى سعودية عند الإدارة العامة للمرور فى الرياض ومدن سعودية أخرى، ليصنعن التاريخ بهذا الحدث الذي غاب عن المملكة لسنوات طويلة.

المرأة تقود السيارة فى المملكة
المرأة تقود السيارة فى المملكة

 

يمثل هذا حدث تاريخى، حيث يتبقى أسابيع قليلة من السماح بشكل رسمي للمرأة بالقيادة للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما، وكان العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر قرارا فى سبتمبر 2017 بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة فى المملكة، ابتداء من 24 يونيو الجارى، وذلك فى إطار رؤية المملكة 2030، وهى الخطوة التي لاقت إشادة كبرى حول العالم.

 

وفي إطار التحضير لتطبيق القرار التاريخي، قامت عدة معارض في الرياض وجدة بإقامة دورات تدريبية للنساء الراغبات بالتعرف أكثر على عالم السيارات، وقامت بتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن تجار السيارات وشركات التأمين.


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السعوديات ورخص القيادة

قرارات الملك سلمان

الإدارة العامة للمرور بالسعودية




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