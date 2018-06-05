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مقتل مزارع وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية بسبب خلاف على أولوية المرور بقنا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:30 ص
مقتل مزارع وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية بسبب خلاف على أولوية المرور بقنا مسدس - صورة أرشيفية
قنا - هند المغربى
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لقى مزارع مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون أثر تلقيهم طلقات نارية فى مشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب الخلاف على أولوية المرور بجرار زراعى.

 

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين استخدموا فيها الأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل خليل متولى خليل، 55 سنة، مزارع بقرية المحروسة، وإصابة كل من أحمد إبراهيم متولى، وعلى متولى خليل وممدوح فتحى الراوى.

 

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم فض المشاجرة وضبط المتهمين فيها من الطرفين، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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