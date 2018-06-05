مقتل عنصر وجرح 7 من بعثة الامم المتحدة فى كمين فى أفريقيا الوسطى

الامم المتحدة (أ ف ب)

أعلن مسؤولون فى الأمم المتحدة الإثنين مقتل عنصر تنزانى من مهمة حفظ السلام فى افريقيا الوسطى وجرح 7 آخرين بعد تعرض دوريتهم لكمين من قبل مسلحين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ان مسلحين يعتقد انهم ينتمون الى ميليشيا سيريرى هاجمت دورية تابعة لقوة مينوسكا التابعة للأمم المتحدة الأحد فى قرية ديلابوكو فى مقاطعة مامبيري-كادى (جنوب غرب).

واضاف ان عنصرا فى حالة حرجة فى مستشفى بانغى بينما ثلاثة جروجهم بليغة، ويتلقى ثلاثة آخرون العلاج فى بلدة بربيراتى، ودان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس الهجوم بشدة الذى يرفع الى اربعة عدد قتلى مهمة مينوسكا فى جمهورية افريقيا الوسطى هذا العام.

وتنشر مينوسكا 12 ألف عنصر فى هذا البلد الأفريقى الفقير الذى يعانى من النزاعات منذ الاطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزى عام 2013.