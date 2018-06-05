مقاتلات تركية تنتهك المجال الجوى اليونانى 7 مرات فى أقل من نصف ساعة

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رصدت قوات الدفاع الجوى اليونانية، اليوم الثلاثاء، 7 انتهاكات للمجال الجوى اليونانى فى غضون أقل من نصف ساعة من جانب 4 طائرات مقاتلة تركية.

وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية، أن تشكيل طائرات من طراز "إف 16" دخل منطقة معلومات الطيران فى أثينا، صباح اليوم، وانقسم إلى جزئين، وأجرى 7 تحليقات غير مصرح بها فى منطقة جنوب شرق بحر إيجة، وتأتى تلك الانتهاكات فى أعقاب الخطاب العدائى الصادر من أنقرة ردا على إطلاق السلطات القضائية اليونانية سراح آخر 4 من أصل 8 جنود أتراك مطلوبين فى بلادهم بسبب محاولة انقلاب صيف 2016.