مفاوضات بين برازيليا وواشنطن لبناء قاعدة فضائية فى البرازيل

برازيليا (أ ف ب)

أعلنت البرازيل أنها والولايات المتحدة استأنفتا مفاوضاتهما الرامية لاستخدام واشنطن قاعدة ألكانتارا الفضائية البرازيلية التى يمكن استخدامها لاطلاق أقمار اصطناعية بتكلفة زهيدة بالمقارنة مع كلفة اطلاقها من الولايات المتحدة وذلك بسبب قرب هذه القاعدة من خط الاستواء.

وكانت واشنطن وبرازيليا توصلتا الى اتفاق بهذا الشأن فى مطلع العقد المنصرم لكن البرلمان البرازيلى عطّل الاتفاقية بعدما اعتبرها غير متوازنة وتتعارض ومصلحة البلاد.

والاثنين اعلن وزير الخارجية البرازيلى ألويسيو نونيس فى ختام اجتماع فى واشنطن مع نظيره الاميركى مايك بومبيو ان المفاوضات الراهنة تتناول مسائل تتعلق بالملكة الفكرية المتصلة بالاقمار الاصطناعية والصواريخ الفضائية التى سيتم اطلاقها من القاعدة البرازيلية.

وقال الوزير البرازيلى "اذا لم نتوصل الى اتفاق يضمن الملكية الفكرية للصواريخ والاقمار الصناعية التى سيتم اطلاقها فلن يتم اطلاق اى صاروخ او قمر اصطناعى لأن الغالبية العظمى من عمليات الاطلاق ترتكز الى تكنولوجيات أمريكية".

وأضاف أن الأمريكيين يتمسكون فى المفاوضات بموقفهم القائم على "الدفاع عن أسرارهم التجارية وهو أمر مشروع"، مشيرا إلى أن المحادثات تتعلق بكيفية المواءمة بين هذا الأمر ووجوب احترام السيادة البرازيلية.