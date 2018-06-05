مطاردة بين رجال الشرطة ببنها و3 عاطلين تؤدى إلى إحباط ترويج صفقة مخدرات

القليوبية - نيفين طه

شهدت منطقة كفر أبوذكرى دائرة مركز بنها مطاردة بين أجهزة الأمن و3 عاطلين أثناء قيامهم بترويج صفقة مخدرات، حيث أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية اللعقيد حسنى نصار، مفتش مباحث شمال بنها تفيد قيام 3 عاطلين بالاتجار فى المخدرات ويتخذون من منزل وسط الزراعات بمنطقة كفر أبو ذكرى وكرًا لممارسة أعمالهم الإجرامية.

تم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، فقامت قوة كبيرة من رجال المباحث وباستهدافهم فى منزل وسط الأرض الزراعية قام المتهمين بالهرب إلا أن القوات قامت بمطاردتهم والقت القبض عليهم وهم "ا. ل .ح" 20 سنة و "ف. م. ف" 22 سنة و"م.ر. ع" 35 سنة وبحوزتهم كميه من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.