مصر للطيران تطرح عروضا بأسعار خاصة للعملاء خلال شهر يونيو.. تعرف عليها

طرحت مصر للطيران عددا من العروض الخاصة بها خلال الفترة القادمة وذلك بطرح تخفيضات لعدد من الوجهات بأسعار خاصة للسفر إلى عدة مطارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ من 13,553 جنيه لكل من مدينتى بوسطن وواشنطن، وأسعار تبدأ من 13,953 جنيه لكل من مدن تامبا و شيكاغو و اورلاندو وكذلك أسعار تبدأ من 14,753 جنيه لكل من لوس انجلوس و سياتل و سان فرانسيسكو بالتعاون مع شركة جيت بلو الأمريكية، علماً بأن مصر للطيران تُسير رحلة مباشرة يومياً إلى مدينة نيويورك.



كما قدمت الشركة أسعاراً تنافسية لعدة نقاط داخل أستراليا تبدأ من 16,934 جنيه لمدينة ملبورن و17,172 جنيه لمدينة بريسبن و 17,156 جنيه إلى سيدنى بالتعاون مع شركة طيران الاتحاد، بالإضافة إلى طرح أسعار خاصة على رحلات المشاركة بالرمز داخل تايلاند إلى بوكيت بأسعار تبدأ من 9,947 جنيه وشيانج ماى بأسعار تبدأ من 9,547 جنيه ، وكوهساموى بأسعار تبدأ من 12,343 جنيه وكذلك كوالالمبور بماليزيا بأسعار تبدأ من 10,547 وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية التايلاندية "THAI Airways".



كما قدمت الشركة لعملائها أسعاراً خاصة لعدة نقاط أخرى داخل بعض الدول الأسيوية مثل تايبيه عاصمة تايوان بأسعار تبدأ من 15027 جنيها ومدينة هو شى منه بفيتنام بأسعار تبدأ من 11,664 جنيه وكذلك عاصمة بنجلادش مدينة دكا بأسعار تبدأ من 14,866 جنيه وجزيرة بالى فى أندونيسيا بأسعار تبدأ من 14,803 جنيه بالتعاون مع الخطوط التايلاندية.



وكذلك طرحت الشركة أسعاراً خاصة إلى عدد من المدن الهندية بأسعار تبدأ من 8039 جنيهاً إلى مدينة غوا، وإلى مدينة أحمد أباد بأسعار تبدأ من 8035 وإلى مدينة بنغالور بأسعار تبدأ من 8250 جنيها وإلى مدينة حيدر أباد بأسعار تبدأ من 8436 وبأسعار تبدأ من 8576 جنيها إلى مدينة تشيناى و 8887 جنيها إلى مدينة دلهى و 8905 إلى مدينة كوتشى وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية الهندية.



ويمكن لعملاء مصر للطيران الاستفادة بهذه الأسعار الخاصة لشراء التذاكر حتى 30 يونيه 2018 والسفر حتى 30 إبريل 2019.