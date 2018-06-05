مصر تزيد مليونا جديدا فى أقل من 7 أشهر.. وعدد السكان يصل 97 مليون نسمة بالداخل

كتبت - هبة حسام

فى 9 نوفمبر 2017، وصل عدد سكان مصر لـ96 مليون نسمة، وبعد مرور أقل من 7 أشهر، زاد العدد مليوناً آخر، ليسجل عدد سكان مصر الآن، 97 مليون نسمة بالداخل فقط، بحسب الساعة السكانية التى أعلنت فى تمام الساعة 5.40 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5-6-2018، وصول عدد سكان مصر لهذا العدد.

تُحدث الساعة السكانية تحديثاً لحظياً بحسب عدد المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن تم ربطها إلكترونياً منذ شهر يوليو 2017، بمكاتب الصحة التى تم ميكنتها بمختلف المحافظات، لترصد عدد سكان مصر بشكل لحظى.

كانت الساعة السكانية تعمل فى السابق بنظام معدل المواليد، والذى كان يتم تطبيقه على أساس معادلة الزيادة بواقع 4 أفراد فى الدقيقة، بمتوسط 2.5 مولود جديد سنوياً.

ووفقاً للساعة السكانية، تحتل محافظة القاهرة، المركز الأول من حيث ارتفاع عدد السكان بـ9.7 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بنحو 8.8 مليون نسمة.