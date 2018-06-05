video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:25 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى على مجلس العلماء الأفغانى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:11 م
مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى على مجلس العلماء الأفغانى وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الهجوم الذى قام به تنظيم داعش الإرهابى على مجلس العلماء الأفغانى بالعاصمة كابول، مما أسفر عن استشهاد نحو 14 شخصا وإصابة 20 آخرين.

 

وأعرب البيان عن خالص التعازى لأسر الشهداء، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان فى مواجهة الإرهاب الذى يستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.

 

وشدد البيان على أن تلك الجريمة التى وصفها بالنكراء تأتى فى أعقاب إصدار المجلس فتوى تحرم الهجمات الانتحارية، باعتبار أنها ليس لها أصل فى الشريعة الإسلامية، مما يؤكد على أن تلك الفئة الضالة ليس لها صلة بتعاليم الإسلام السمحة، وأنه يجب على جميع الدول التكاتف لمواجهتها.   


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 3 أطفال فى انفجار عبوة ناسفة فى إقليم نانجارهار شرق أفغانستان

مصر

اخبار مصر

افغانستان

اخر اخبار مصر

وزير الخارجيه

اخبار افغانستان

تفجير افغانستان




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة