مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى على مجلس العلماء الأفغانى

كتب : أحمد جمعة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الهجوم الذى قام به تنظيم داعش الإرهابى على مجلس العلماء الأفغانى بالعاصمة كابول، مما أسفر عن استشهاد نحو 14 شخصا وإصابة 20 آخرين.

وأعرب البيان عن خالص التعازى لأسر الشهداء، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان فى مواجهة الإرهاب الذى يستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدد البيان على أن تلك الجريمة التى وصفها بالنكراء تأتى فى أعقاب إصدار المجلس فتوى تحرم الهجمات الانتحارية، باعتبار أنها ليس لها أصل فى الشريعة الإسلامية، مما يؤكد على أن تلك الفئة الضالة ليس لها صلة بتعاليم الإسلام السمحة، وأنه يجب على جميع الدول التكاتف لمواجهتها.