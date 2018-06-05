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مصرع 4 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:50 ص
مصرع 4 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى انقلاب سيارة-ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى 4 مواطنين مصرعهم على الطريق الصحراوى بمنطقة الكيلو 27 اتجاه القاهرة، بعد وقوع حادث تصادم بين سيارة ومقطورة. 
 
تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية  من إدارة شرطة النجدة   بوقوع حادث تصادم ووجود ومتوفيين بالطريق الصحراوى .
 
انتقل مأمور وضباط القسم  وقوات من إدارة الحماية المدنية  بمعداتها، و بالفحص  تبين حدوث مصادمة بين السيارة رقم س أ أ  مصر  قيادة م ط ف 23 سنة صاحب محل  ، و مقطورة سيارة بدون لوحات " محطة خرسانه متحركة "، حيث أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها، واصطدامها  بمؤخرة المقطورة المشار إليها المتوقفة أقصى يمين الطريق خلف أحد أعمدة الإنارة "دون تأثير على حركة المرور".
 
 أسفر الحادث، عن وفاة قائد السيارة الأولى و 3 من مُستقليها شقيقته ن ط ف 17 سنة طالبه   وصديقتيها  د ر م 18 سنة طالبة،  ن ح ا 19 سنة طالبه، وإصابة صديقه س ي ف 21 سنة صاحب محل  بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم "جميعهم مقيمين بذات العنوان عدا الثالثة مقيمه نجع رسلان - دائرة قسم شرطة ثان العامرية "
 
تم نقل جثث المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام والمصاب لذات المستشفى للعلاج - لا يمكن استجوابه، وتم إزالة آثار الحادث، والتحفظ على السيارة والمقطورة، و كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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