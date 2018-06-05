مصرع شخص سقط من أعلى عقار بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب - محمد حيزة

لقى شخص مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثانى، أثناء تركيب حاجز حديدى لنافذة شقته بإحدى قرى أجا فى الدقهلية.

كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة أجا، من مستشفى الطوارىء بالمنصورة، بوصول محمد إ م 20 سنة حداد، ومقيم قرية "ميت أبوالحسين" جثة هامدة " إدعاء سقوط من علو ".

بالانتقال وسؤال عم المتوفى، قرر بأنه حال قيام نجل شقيقه بتركيب حاجز حديدى لنافذة شقته بالطابق الثانى، اختل توازنه وسقط على الأرض، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة بالواقعة.