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مصادر يابانية:"آبى" سيدعو "ترامب" لرفض موقف بيونج يانج من عمليات الاختطاف

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:50 ص
مصادر يابانية:"آبى" سيدعو "ترامب" لرفض موقف بيونج يانج من عمليات الاختطاف رئيس وزراء اليابان شينزو أبى
طوكيو(أ ش أ)
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ذكرت مصادر فى الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء شينزو آبى سيحث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على استبعاد ما تؤكده كوريا الشمالية بان قضية المواطنين اليابانيين المختطفين قد تم تسويتها، وذلك خلال اجتماعه مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر قولها إن آبى سوف يجتمع مع ترامب بعد غد الخميس، فى واشنطن قبل اجتماع الرئيس الأمريكى مع الزعيم الكورى الشمالى فى 12 يونيو الجارى فى سنغافورة.

ويعتزم رئيس الوزراء أيضا أن يطلب من ترامب أن ينقل إلى كيم رسالة مفادها أن اليابان سوف تفكر فى التفاوض حول تطبيع العلاقات وتوسيع التعاون الاقتصادى على أساس إعلان ثنائى يرجع لعام 2002 وذلك فى حال إحراز تقدم بشأن قضية الاختطاف.

ويسعى آبى أيضا لتأكيد أهمية الإبقاء على العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، وذلك بعدما قال ترامب الجمعة الماضية إنه لا يريد استخدام مصطلح "أقصى قدر من الضغط".

يذكر أنه فى عام 2002، وقع رئيس الوزراء اليابانى آنذاك جونيشيرو كويزومى مع الزعيم الكورى الشمالى الراحل كيم جونج إيل، والد الزعيم الحالى، على إعلان مشترك اتفق فيه الجانبان على أن اليابان ستقدم التعاون الاقتصادى بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وتؤكد طوكيو رسميا أن 17 شخصا يابانيا قد نقلوا إلى كوريا الشمالية فى فترة السبعينيات والثمانينيات، من بينهم خمسة تم إعادتهم عام 2002 فيما أكد آبى أنه ينظر إلى القضية على أنها أولوية حكومية.

 


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