مصادر: شركات الأسمدة لم ترفع الأسعار رغم زيادة الطلب

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر بشركات الأسمدة أن الشركات لم ترفع أسعار توريد السماد، سواء الذى يتم توريده لوزارة الزراعة، أو حتى الذى يباع فى السوق.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن هناك 8 شركات توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة ،على رأسها شركات الدلتا للأسمدة سماد طلخا وموبكو ،وأبوقير للأسمدة و 5 شركات قطاع خاص ، حيث يتم التوريد بسعر 2885 جنيها لطن اليوريا و 2785 لطن النترات ،فى حين يتم بيع السماد فى السوق الحر ب 4250 جنيها لكل من اليوريا والنترات.

ولفتت المصادر إنه رغم زيادة الطلب، إلا أن الشركات لم ترفع الأسعار،وبالتالى فإن التجار استغلوا زيادة الطلب ،وقاموا بزيادة الأسعار من 300 إلى 600 جنيه لكل طن فى السوق الحر مما يحمل المزارعين اعباء كبيرة تستوجب تحديد هامش ربح للسماد .