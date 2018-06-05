مشادات كلامية أمام لجنة ثانوية بأكتوبر بسبب منع دخول حقائب وملازم الطلاب

كتبت آية دعبس

شهدت لجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر، مشادات كلامية بين أحد أولياء الأمور، والمعلمين المسئولين عن تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية، عقب منع الطلاب بالدخول بحقائبهم، وملازم مادة الإحصاء، والتى من المقرر أن يؤدى الطلاب امتحانها اليوم عقب الاقتصاد.

وأبدى أولياء الأمور اعتراضهم، على مطالبة اللجنة للطلاب بترك حقائبهم وكافة الملازم أمام بوابات المدرسة من الخارج، فيما أكد المعلمون أنهم مروا على كافة اللجان خلال امتحان مادة اللغة العربية فى أول أيام الامتحانات، للتأكيد على أنهم لن يسمحوا بدخول أى شئ مع الطلاب عدا أرقام الجلوس.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.