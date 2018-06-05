مسئول كورى جنوبى: واشنطن وسول تجريان محادثات بشأن جدول أعمال ما بعد القمة

أ ش أ

أعلن مسئول كورى جنوبى، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية تجرى محادثات مع الولايات المتحدة بشأن جدول أعمالهما الدبلوماسى الذى سيعقب القمة المقبلة بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالي، كيم جونج أون.

وجاءت هذه التصريحات عقب ورود تقارير من وسائل إعلام يابانية؛ تفيد بأن وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، يخطط لزيارة العاصمة الكورية الجنوبية، سول، ليلتقى نظيريه الكورى الجنوبى والأمريكى بعد يوم من القمة المقررة بين ترامب وكيم.

وأضاف المسئول، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن زيارة وزير الخارجية اليابانى لكوريا الجنوبية، ويذكر أن البيت الأبيض أعلن، أمس الاثنين، أن القمة الأولى بين واشنطن وبيونج يانج ستبدأ الثلاثاء المقبل فى سنغافورة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلى لسنغافورة.