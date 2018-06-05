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مسئول روسى: واشنطن ستصبح شريكا أفضل لموسكو إذا تغلبت على خلافاتها الداخلية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:53 م
مسئول روسى: واشنطن ستصبح شريكا أفضل لموسكو إذا تغلبت على خلافاتها الداخلية النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس الاتحادى الروسى
أ ش أ
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قال سيرجى كيسلياك، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الاتحادى الروسى والسفير الروسى السابق لدى الولايات المتحدة، إن واشنطن قد تصبح شريكا أفضل لموسكو إذا تمكن الأمريكيون من التغلب على خلافاتهم الداخلية.

وأضاف كيسلياك - فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "ينبغى أن تؤدى تهدئة التوترات بين دولنا إلى خدمة مصالحنا ومصالحهم، لكن على الجانب الأمريكى التغلب على الخلافات الداخلية المتمثلة فى المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وبين وسائل الإعلام والبيت الأبيض".

وفى رده على سؤال حول آفاق وملاءمة عقد اجتماع بين القادة الروس والأمريكيين فى ظل الظروف الراهنة، قال كيسلياك "إن خلافاتهم الداخلية تطمس الرؤية عندما يتعلق الأمر بأهمية حل المشكلات الأمنية على المدى الطويل، بما فى ذلك العلاقات مع روسيا".

وأعرب عن اعتقاده بأنه بعد إجراء الانتخابات النصفية للكونجرس فى الولايات المتحدة، وبعد أن تتوقف جميع الاتهامات التى لا نهاية لها، ستزداد فرص الولايات المتحدة فى أن تصبح شريكا أفضل للحوار وشريكًا أساسيًا لروسيا، وأشار إلى أن الاجتماع المباشر لقادة الدولتين مهم أيضا من حيث الحاجة إلى أنشطة مشتركة على الساحة العالمية، بما فى ذلك تحديات مثل الإرهاب الدولى.

 


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