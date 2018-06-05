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مسؤول أمنى موريتانى: سيتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم الأصل

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:09 ص
مسؤول أمنى موريتانى: سيتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم الأصل مهاجرين غير شرعيين - أرشيفية
أ ش أ
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صرح مدير عام المراقبة الترابية بالإدارة العامة للأمن الموريتانى القاسم ولد سيدى محمد، أن الموقوفين من المهاجرين غير الشرعيين سيتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصل.

وأضاف - فى تصريح بثته الإذاعة الموريتانية الليلة - أن مجموع الموقوفين بلغ 53 من المهاجرين، وكانوا فى طريقهم إلى جزر الكنارى، وأن قائد الزورق الذى كان يحملهم فر فيما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عنه.
وأفادت مصادر أمنية فى مدينة انواذيبو أن المهاجرين حاولوا عبور المياه الموريتانية باتجاه إسبانيا قبل أن تعتقلهم السلطات الموريتانية.

 

 


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