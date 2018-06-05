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محكمة كمبودية ترفض الإفراج بكفالة عن زعيم المعارضة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:53 ص
محكمة كمبودية ترفض الإفراج بكفالة عن زعيم المعارضة مطرقة ـ صورة أرشيفية
بنوم بنه (أ ش أ)
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رفضت محكمة الاستئناف الكمبودية الإفراج بكفالة عن زعيم المعارضة "كيم سوخا" الذى يواجه اتهامات تتعلق بالخيانة.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم المحكمة "توش ثاريث" قوله " أن المحكمة أيدت قرار محكمة أخرى كانت قد قضت بضرورة بقاء سوخا رهن الاعتقال لأن التحقيقات فى القضية لا تزال جارية".. مشيرة إلى أن هذه تعد المرة الرابعة التى يتم فيها رفض الإفراج بكفالة عن زعيم المعارضة منذ اعتقاله فى شهر سبتمبر الماضي.

من جانبها، قالت جماعات حقوق الإنسان أن رئيس الوزراء الكمبودى "هون سين" يقوم بقمع خصومه قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى شهر يوليو المقبل.

وكانت المحكمة العليا فى كمبوديا قد أمرت فى شهر نوفمبر الماضى بحل حزب "الإنقاذ الوطنى الكمبودي" المعارض فى البلاد.

يشار إلى أنه تم اعتقال زعيم المعارضة "كيم سوخا" فى الثالث من شهر سبتمبر الماضى لاتهامه بالخيانة لتآمره مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإطاحة بالحكومة الكمبودية.. وفى حال إدانته، فإن سوخا يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى أكثر من 30 عاما.

 


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