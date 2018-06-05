محافظ الجيزة يستقبل سفير أوروجواى لتوقيع اتفاقية لتبادل الخبرات

كتب إبراهيم سالم

استقبل اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة "انريكى ريبيرو" سفير دولة أوروجواى بالقاهرة.

وقال محافظ الجيزة، فى تصريحات له، إن الزيارة تأتى فى إطار توطيد العلاقات بين الدولتين وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات المشتركة.

وأضاف، أنه تم طرح توقيع إتفاقية تؤامة بين محافظة الجيزة وإحدى المحافظات الكبرى لدولة أوروجواى والتعاون فى المجالات المشتركة منها مياة الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق ومعالجة وتنقية المياه وإعادة تدوير المخلفات وكيفية التخلص الآمن منها.

ومن جانبه، أشاد السفير، بالعلاقات المصرية الاوروجوية والتى تمتد لـ 100عام، مشيراً إلى أن مصر تعد أكبر دولة فى الشرق الاوسط ولها تاريخ طويل عبر العصور.

واستمع السفير، لشرح من محافظ الجيزة عن المقومات السياحية التى تتميز بها الجيزة واحتوائها على العديد من المناطق الصناعيه إضافة إلى الواحات البحرية التى تتميز بالسياحه العلاجيه والاستشفائية.

وأهدى المحافظ السفير عدد من الكتيبات التى تحتوى على أهم المعالم داخل الجيزة حيث وعد السفير بتكرار الزياره لهذه المناطق.