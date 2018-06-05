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مجلس الوزراء العراقى يقرر إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت تزويرها

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:21 م
مجلس الوزراء العراقى يقرر إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت تزويرها العبادى
كتب أحمد جمعة
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عقد مجلس الوزراء العراقى جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادى.
  
 
وصادق مجلس الوزراء العراقى على الاستنتاجات والتوصيات الواردة فى محضر اللجنة العليا المؤلفة بعد وفرز يدوي بما لا يقل عن 5% فى جميع المراكز، مقررا إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ، حسب ما ورد فى توصيات واستنتاجات اللجنة العليا.
 
ووجه مجلس الوزراء العراقى جهازى المخابرات الوطنى والأمن الوطنى والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية، بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون.
 
 
 
 

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