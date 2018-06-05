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لطلاب الثانوية.. وجبات مثالية على الإفطار والسحور تزيد التركيز فى الامتحان

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:00 ص
لطلاب الثانوية.. وجبات مثالية على الإفطار والسحور تزيد التركيز فى الامتحان طبق الشوربة أساسى لطلبة الثانوية العامة على الإفطار
كتبت أمل علام
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قالت الدكتورة داليا بهجت استشارى التغذية العلاجية، إنه من المهم لطلبة الثانوية العامة تناول الأغذية المحتوية على "أوميجا 3 ,6 .9"، والتى تساعد على تنشيط الذاكرة مثل أسماك السالمون، وتناول المكسرات، مثل عين الجمل، واللوز، والبروتينات مثل طبق الفول الغنى بزيت الزيتون على السحور، والفاكهة المفيدة بمضادات الأكسدة مثل التين المجفف، والكيوى، والكثير من السوائل على فترات متقاربة ما بين الإفطار والسحور مثل مشروب الليمون بالنعناع والتمر هندى والخروب، واستخدام بدائل السكر لتجنب الإصابة بالسمنة.

 

تناول المكسرات مفيد لطلبة الثانوية العامة
تناول المكسرات مفيد لطلبة الثانوية العامة

 

وتقدم الدكتورة داليا بهجت نظامًا غذائيًا صحيًا لطلبة الثانوية العامة فى رمضان:

الإفطار:

الشوربة اساسى فى الامتحان
الشوربة أساسى فى الامتحان

 -شوربة لسان عصفور ويتم تحميره فى ملعقة صغيرة من زيت الذرة أو عباد الشمس، على أن يتم انتزاع الدهون من المرقة.

الفواكه مهمة للمساعدة فى التركيز
الفواكه مهمة للمساعدة فى التركيز

-طبق سلطة غنى بالفيتامنات، ومضادات الأكسدة مثل الفلفل الألوان والطماطم، والبصل والأفوكادو.

-تناول قطعة سمك أو الفراخ المشوية.

-تناول 9 إلى 10 ملاعق أرز أو مكرونة مطهية بطريقة صحية.

- طبق مطهى من الخضار مثل الملوخية أو الكوسة أو الترلى.

- قطعة من السمبوسة.

 

افطر على تمرة واحدة او 3 تمرات
أفطر على تمرة واحدة او 3 تمرات

بعد الإفطار:

* تناول 3 تمرات بالإضافة إلى كوب من اللبن أو الشاى أو فنجان من القهوة.

* وجبة خفيفة أخرى تحتوى على كوب من الزبادى مضاف إليها ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، أو حفنة من المكسرات أو ثمرة فاكهة أو حفنة من المكسرات من 4 إلى 6 حبات من المكسرات.

السحور:

- تناول طبق من الفول، بالإضافة إلى السلطة مع واحد بيض أومليت أو مسلوق، بالإضافة إلى ربع أونصف رغيف بلدى حسب احتياجه، بالإضافة إلى مشروب من عصير الليمون أو الكركدية محلى ببدائل السكر. 

 


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