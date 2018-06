لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان فى اللغة الألمانية

كتب هند عادل

يقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة، أقوى مراجعة ليلة الامتحان فى مادة "اللغة الألمانية" من إعداد الأستاذ أحمد غيث مدرس أول اللغة الألمانية ومراجعة لكل قواعد المنهج.

وفي إطار حرصها المستمر على دعم الطلاب، يقدم "اليوم السابع" بصفة يومية مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية، لطلاب الثانوية العامة "عربى" و"لغات" حتى نهاية الامتحانز

Wähle die richtige Antwort aus! Antworte nur 10!(A)

Dein Sohn sieht dick aus.-Dann {möchte-soll-will} er nicht so viel Schokolade essen.Ich suche eine Wohnung für {ein-einem-einen} Monat.Karim {mögt-mag-mögen} gern Malen.Der Anzug gefällt mir. Ich kaufe {er-ihn-es}.Ich esse gern Kuchen, aber ich esse Eis noch {lieber-besser-mehr}.Wir gehen morgen {nach-ins-im} Kino.{Wann-Wie lange-Wie spät} bleibst du im Büro?-Bis 17 Uhr.{Könntest-Würden-Könnte} Sie mir bitte helfen?-Gern.Wir kaufen Ali ein Geschenk, {oder-denn-aber} er hat bestanden.Ich kann nicht schreiben. {Meine-Mein-Seine} Hand tut mir weh.{Wo-Wohin-Was} fährt der Zug nach Köln ab?-Auf Gleis 18.

Wähle die richtige Antwort aus! Antworte nur 10! (B)

Mein Opa kann nicht gut hören. {Meine-Seine-Ihre} Ohren tun weh.Walid hat Medikamente genommen. Er {wird-werdet-werde} bald wieder gesund.{Bis-Vor-Ab} der Prüfung muss ich viel lernen.Warum isst Manar keine Pizza?-Sie schmeckt {sie-ihm-ihr} nicht.Wann bist du zu Hause?-{Bis-Ab-In} 20 Uhr.Wie findest du das Kleid?-{Die-Das-Der} finde ich schick.Wir fahren in die Stadtmitte {bei-mit-zu} der U-Bahn.Kannst du bitte das Licht {ausmachen-aufmachen-zumachen}?Wann hast du Geburtstag?-Am {dritte-drei-dritten} März.{Wann-Wie lange-Wie viel Uhr} lebst du hier?-Seit drei Jahren.Ali, ist das deine Größe?-Ja, das passt {dir-mir-mich} sehr gut.

Wähle die richtige Antwort aus! Antworte nur 10! (C)

Wann bist du mit der Arbeit fertig?-{Vor-In-Bis} einer Stunde.Wen {lädt-ladet-lädst} deine Mutter zur Party ein?-Alle Freunde.Sayed {hat-ist-will} in Tanta umgestiegen.{Welcher-Welche-Welchen} Schuhe kaufen Sie?-Diese hier.Amr Diab singt gut, aber Mounier singt am {besten-liebsten-meisten}.Seit wann kennst du Dalia?-Seit {einer-einen-einem} Jahr.Wie findest du den Film?-{Der-Den-Die} ist ja super.Ich möchte gern das Fahrrad kaufen, {denn-aber-oder} ich habe nicht genug Geld.Könnten Sie bitte die Kamera {repariert-reparieren-repariere}?-Ja.Wo steht das Auto?-{An-Auf-Über} dem Parkplatz.{Mein-Meine-Meinen} Lehrer erklären sehr gut.

Wähle die richtige Antwort aus! Antworte nur 10! (D)

Anton liebt {sein-seine-seinen} Papagei sehr.Gefällt dir der Anzug?-Ja, aber {der-den-die} finde ich zu teuer.Ich habe Rückenschmerzen.-Dann {willst-sollst-darf} du zum Arzt gehen.Im Sommer fliegt Familie Schmidt {nach-zu-in} die USA.Haidy und ich {mag-mögt-mögen} gern Pizza. Meine Mutter liest viel, aber mein Vater liest noch {viel-mehr-meisten}.Wie {hatte-war-ist} das Wetter gestern?-Kalt, wir hatten viel Regen.Wann kann ich dich anrufen?-{Seit-Nach-Ab} der Arbeit.Wo kann ich bitte bezahlen?-{An-Auf-Über} der Kasse.Die Reise hat {ich-mich-mir} sehr gut gefallen.Wir fahren nach Luxor mit {der-den-dem} Zug.

Wähle die richtige Antwort aus! Antworte nur 10! (E)

{Würde-Könnten-Könntet} Sie bitte noch warten?!-Ja, sicher.Die Praxis ist {in-bis-bei} 21 Uhr geöffnet.Hier {könnt-muss-darf} man nicht rauchen.{Wer-Wen-Wem} gehört die Brille hier?-Mir.Ich möchte gern ins Kino gehen, {denn-aber-oder} ich habe keine Zeit.Heute muss ich {beim-zum-im} Arzt gehen.Hast du Ali getroffen?-Ja, schon {vor-seit-in} einer Stunde.Gefällt dir der Rock?-Ja, ich kaufe {er-es-ihn}.Ich gehe zur Schule {mit-zu-bei} Fuß.Was ist heute?-Der {vier-vierte-vierten} Juni.Samar und Omar haben bestanden. {Ihr-Seine-Ihre} Eltern organisieren eine Party mit einer Band.

Wähle die richtige Antwort aus! Antworte nur 10! (F)

Frau Angelika, {Ihre-Ihr-ihre} Hand sieht dick aus.{Wann-Wie spät-Wie lange} bleibst du in Köln?-Noch zwei Wochen.Karim {hat-will-ist} heute spät aufgestanden.Real Madrid spielt ja gut, aber Barcelona spielt viel {besser-mehr-lieber}.{Beim-Vor-Nach} Frühstück hören wir immer Musik.{Welcher-Welchen-Welches} Musiker findest du gut?-Omar Khairat.Mein Sohn {werdet-wird-werde} Pilot.Wo ist die Katze?-{Zwischen-Im-Unter} dem Tisch.Hany, die Hose passt {ihn-du-dir} nicht. Sie ist zu kurz.Ich habe meine Tasche {in-nach-zu} Hause vergessen.Der Mantel sieht elegant aus. Ich möchte {es-er-ihn} anprobieren.

Wähle die richtige Antwort aus! Antworte nur 10! (G)Han

{Wer-Wen-Wem} trefft ihr heute?-Onkel Salem.Wann hast du endlich Urlaub?-{In-Am-Ab} morgen.Wo ist Timo?-{Ins-Im-Zum} Fitnessstudio.Nimm dein Handy mit!-Entschuldigung, was {soll-will-habe} ich machen?{Welches-Welche-Welcher} Krawatte gefällt dir?-Diese da.Ich finde Englisch {viel-gern-gut}, aber Deutsch finde ich viel besser.Ich suche ein Praktikum für {ein-eine-einen} Monat.Ist das Aimans Fahrrad?-Ja, es {gefällt-passt-gehört} ihm.Wie komme ich bitte {nach-zum-zur} Bahnhof?Hast du meinen Schlüssel gesehen?-Ja, da ist {ihn-er-es}.Mein Vater ist krank. {Sein-Ihr-Mein} Rücken tut weh.

Wähle die richtige Antwort aus! Antworte nur 10! (H)Han

Mein Vater sagt, ich {soll-musst-habe} heute meinen Opa besuchen.Manal ist traurig, denn {seine-ihre-ihr} Mutter liegt im Krankenhaus.Wo liegt deine Schule?-{In-Bei-Zwischen} dem Buchladen und der Post.Wohin gehst du heute?-{Nach-In die-Zum} Arztpraxis.Ich brauche viel Geld, {denn-aber-oder} ich möchte nach Russland fliegen.{Welcher-Welche-Welches} Pullover gefallen dir besonders?Es ist mir zu kalt. Mach bitte die Heizung {auf-an-aus}!Mein Opa {werdet-wird-werde} morgen 85 Jahre alt. {Vor-Nach-Beim} Frühstück hört mein Vater die Nachrichten.Die Abiturprüfungen fangen am {drei-dritte-dritten} Juni an.Wir fahren in die Stadtmitte {bei-mit-zu} der U-Bahn.

Die Antworten:

A)

1.soll 2.einen 3.mag 4.ihn 5.lieber

6.ins 7.Wie lange 8.Würden 9.denn 10.Meine

11.Wo

B)

1.Seine 2.wird 3.Vor 4.ihr 5.Ab

6.Das 7.mit 8.ausmachen 9.dritten 10.Wie lange

11.mir

C)

1.In 2.lädt 3.ist 4.Welche 5.besten

6.einem 7.Der 8.aber 9.reparieren10.Auf

11.Meine

D)

1.seinen 2.den 3.sollst 4.in 5.mögen

6.mehr 7.war 8.Nach 9.An 10.mir

11.dem

E)

1.Könnten 2.bis 3.darf 4.Wem 5.aber

6.zum 7.vor 8.ihn 9.zu 10.vierte

11.Ihre

F)

1.Ihre 2.Wie lange 3.ist 4.besser 5.Beim

6.Welchen 7.wird 8.Unter 9.dir 10.zu

11.ihn

G)

1.Wen 2.Ab 3.Im 4.soll 5.Welche

6.gut 7.einen 8.gehört 9.zum 10.er

11.Sein

H)

1.soll 2.ihre 3.Zwischen 4.In die 5.denn

6.Welche 7.an 8.wird 9.Beim 10.dritten

11.mit

أهم موضوعات التعبير

في التعبير يجب كتابة 5 جمل مع إستخدام الثلاث كلمات المعطاة.

1. Du warst gestern beim Arzt

{Bauchschmerzen-untersuchen-Medizin}

الدواء يفحص ألم في البطن

"Gestern war ich krank. Ich hatte Bauchschmerzen. Ich bin zum Arzt gegangen. Er hat mich gut untersucht. In der Apotheke habe ich Medizin gekauft. Ich soll nur Suppe essen."

كلمات أخري قد تأتي في هذا الموضوع:

Stresstagيوم عصيب: Ich hatte heute einen Stresstag.

wehtun يؤلم : Mein Hals tut mir weh.

Termin موعد : Ich muss einen Arzttermin vereinbaren.

Tabletten برشام : Ich nehme Tabletten dreimal am Tag.

helfen يساعد : Die Tabletten helfen gegen die Schmerzen.

bleiben يمكث : Ich bleibe im Bett 3 Tage.

gesund بصحة : Ich bin wieder gesund.

Therapie العلاج : Die Therapie dauert eine Woche.

wegsein يختفي : Die Schmerzen sind schon weg.

hoffentlich ياريت : Hoffentlich geht es mir wieder gut.

2. Feste feiern (Geburtstag/Grillparty/Weihnachten/Hochzeitfeier)

Du heißt Wael und schreibst deinem Freund Hany eine E-Mail. Du lädst ihn zu deiner Geburtstagsparty ein.

{Freitag- einladen-6 Uhr}

الساعة 6 يدعو الجمعة

Lieber Hany,

wie geht es dir? Am Freitag habe ich Geburtstag. Ich lade dich ein. Die Party beginnt um 6 Uhr. Es gibt viel Essen und Getränke. Viele Freunde kommen auch. Die Party wird schön. Herzliche Grüße!

Dein Wael

كلمات أخري قد تأتي في هذا الموضوع:

werden يصبح : Am Freitag werde ich 18 Jahre alt.

feiern يحتفل : Morgen feiere ich meinen Geburtstag.

Bescheid خبر : Gib mir bitte Bescheid!

freuen يفرح : Ich freue mich sehr auf dich.

Musik موسيقي : Wir hören Musik und tanzen.

Spaß متعة : Die Party macht Spaß.

zu Hause في المنزل: Die Party ist zu Hause.

glücklich سعيد : Ich bin sehr glücklich (froh)

3. Eine Reise/Eine Fahrt nach ……/Mein Urlaub/Einen Ausflug:

جميل سيارة الصيف

{Sommer- Auto- schön}

"Im Sommer fahre ich mit meiner Familie nach Scharm El Scheikh. Wir fahren dorthin mit dem Auto. Wir bleiben dort eine Woche. Im Hotel übernachten wir. Das Wetter dort ist sehr schön. Die Reise macht Spaß."

كلمات أخري قد تأتي في هذا الموضوع:

Fahrkarte تذكرة : Ich kaufe die Fahrkarte am Automat.

Anzeige إعلان : Ich habe eine Anzeige in der Zeitung gelesen.

abfahren ينطلق : Der Zug fährt um 8 Uhr ab.

abfliegen تقلع : Die Maschine fliegt um 8 Uhr ab.

Gleis 6 رصيف : Der Zug steht auf Gleis 6

umsteigen يبدل : In Bonn muss ich umsteigen.

ankommen يصل : Der Zug kommt um 13 Uhr an.

abholen يحضر : Mein Freund Peter holt mich ab.

Einzelzimmer حجرة فردية: Ich reserviere ein Einzelzimmer.

Halbpesnsion نصف إقامة: Ich buche ein Zimmer mit Halbpension.

Stadtrundfahrt جولة: Zuerst mache ich eine Stadtrundfahrt.{Stadtführung}

Sehenswürdigkeiten معالم: Ich besichtige dort viele Sehenswürdigkeiten.

Eintrittskarte تذكرة دخول: Die Eintrittskarte kostet 5 Euro.

dauern تستغرق : Die Reise dauert eine Woche.

Oper أوبرا : Am Abend gehe ich in die Oper.

Essen الطعام : Das Essen dort schmeckt sehr gut.

Jugendherberge بيت شباب: Wir übernachten dort in einer Jugendherberge.

günstig معقول الثمن: Das Hotel / Die Reise ist günstig.

4. Mein Handy ist kaputt

Du heißt Manal und schreibst an deine Freundin Monika.

{funktionieren - zum Techniker –kosten}

يتكلف إلي الفني يعمل

Liebe Monike,

wie geht es dir? Hoffentlich gut.

Mein Handy funktioniert nicht gut. Ich habe es zum Techniker gebracht. Die Reparatur dauert eine Woche. Sie kostet 200 Pfund. Ich brauche mein Handy unbedingt. Am Montag hole ich mein Handy ab. Liebe Grüße!

Deine Manal

كلمات أخري قد تأتي في هذا الموضوع:

Rechnung فاتورة : Ich bekomme eine Rechnung.

Öffnungszeiten مواعيد العمل: Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 18 Uhr.

Reparatur-Service مركز الصيانة: Der Reparatur Service ist in der Stadt.

5. Du kaufst ein

{am Freitag – im Kaufhaus –Größe 36}

مقاس 36 في المحل يوم الجمعة

"Am Freitag kaufe ich im Kaufhaus ein. Ich brauche eine Hose. Die Männerabteilung ist im Obergeschoss. Ich möchte Größe 36. Ich probiere die Hose an. Dann bezahle ich sie an der Kasse."

كلمات أخري قد تأتي في هذا الموضوع:

gefallen يعجب : Die Hose gefällt mir sehr.

Lieblingsfarbe لون مفضل: Blau ist meine Lieblingsfarbe.

40 Euro40 يورو : Die Hose kostet 40 Euro.

Damenkleidung ملابس حريمي: Die Damenkleidung ist im Erdgeschoss.

schick شيك : Die Hose ist schick.

Sonderangebote أوكازيون: Im Geschäft gibt es Sonderangebote.

Ermäßigungتخفيض : Es gibt jetzt Ermäßigung.

günstig معقول الثمن : Die Waren sind günstig (preiswert).

6. Du machst einen Deutschkurs

{im Sommer-dauern-nach Deutschland}

إلي ألمانيا يستغرق في الصيف

Im Sommer mache ich einen Deutschkurs im Goethe Institut. Ich möchte nach Deutschland fliegen. Der Kurs dauert 2 Monate. Er kostet 1000 Pfund. Im Kurs sprechen wir viel. Der Lehrer ist sehr nett und freundlich.

كلمات أخري قد تأتي في هذا الموضوع:

Unterricht الحصة : Der Unterricht macht Spaß.

Teilnehmer المشتركين : Die Teilnehmer sind nett.

wichtig مهم : Deutsch ist sehr wichtig.

brauchen يحتاج : Ich brauche Deutsch für mein Studium.

in Gruppen في مجموعات : Wir arbeiten immer in Gruppen.

superممتاز : Ich finde den Kurs super.

7. Meine Freizeit / Meine Vorlieben / Am Wochenende

{in der Freizeit-Klub-spielen}

يلعب النادي في وقت الفراغ

"In der Freizeit gehe ich gern in den Klub. Dort treffe ich gern meine Freunde. Wir spielen sehr gern Fußball. Das ist unser Hobby. Am Abend gehen wir gern ins Kino. Das finde ich super."

كلمات أخري قد تأتي في هذا الموضوع:

aufstehen يستيقظ : Am Wochenende stehe ich spät auf.

Großeltern الجدين: Ich besuche meine Großeltern am Wochenende.

zu Mittag للغداء : Ich esse im Klub zu Mittag.

lesen يقرأ : Ich lese gern in meiner Freizeit.

surfen يتصفح : Ich surfe gern im Internet.

spazieren gehen يتنزه: Ich gehe lieber im Klub spazieren.

am liebsten أفضل : Am liebsten schwimme ich.

8. Das Silvester

Du heißt Holger und schreibst an deinem Brieffreund Amr ϋber: "Das Silvester"

{gestern-mit-Feuerwerke}

ألعاب نارية مع أمس

Lieber Amr,

wie geht es dir?

Gestern habe ich das Silvester gefeiert. Das habe ich mit meinen Freunden im Klub gefeiert. Wir haben zusammen zu Abend gegessen. Dann hat es um 24 Uhr Feuerwerke gegeben. Wir haben uns schӧnes neues Jahr gewϋnscht.

Viele Grϋße!

Dein Holger

9. Mein Traumberuf

{Studium- in Deutschland –arbeiten}

يعمل في ألمانيا الدراسة

Ich möchte gern Arzt werden. Das ist mein Traumberuf. Das Medizinstudium dauert sieben Jahre. Dann möchte ich gern ein Praktikum in Deutschland machen. Dann möchte ich gern im Krankenhaus arbeiten. Als Arzt kann man gut verdienen.

كلمات أخري قد تأتي في هذا الموضوع:

Kollegen الزملاء : Ich hoffe, die Kollegen sind nett.

interessant شيق : Ich finde den Beruf interessant.

Die Arbeitszeit وقت العمل: Die Arbeitszeit ist lang. Der Arzt arbeitet viel.

der Gehalt المرتب: Der Gehalt beträgt يبلغ 2000 Pfund.

wichtig مهم : Dieser Beruf ist sehr wichtig.