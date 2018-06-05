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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:18 ص
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لجنة ثانوية عامة بأكتوبر للطلاب: "اللى هايتمسك بموبايل هايتعمله محضر"

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:18 ص
لجنة ثانوية عامة بأكتوبر للطلاب: "اللى هايتمسك بموبايل هايتعمله محضر" امتحانات الثانوية العامة 2018
كتبت آية دعبس
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منعت لجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، طالبتين من الدخول إلى لجنة امتحان الاقتصاد، عقب علمهم بحملهما للتليفون المحمول، وطالبتهما بترك الهواتف مع أولياء الأمور أمام اللجنة.

وقال أحد المعلمين المسئولين عن تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية، موجها حديثه للطالبات: "اللى هايتمسك بموبايل، هايتعمله محضر غش، ممنوع اصطحاب موبايل، أو ملزمة، أو شنطة".

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون


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