كوريا الجنوبية والصليب الأحمر يبحثان القضايا الإنسانية بين الكوريتين

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بحث وزير الوحدة الكورى الجنوبى تشو ميونج جيون، مع رئيس اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر بيتر ماورير، فى سول، القضايا الإنسانية بين الكوريتين.

وقال تشو - خلال اللقاء اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إن حكومة سول تنظر إلى التعاون الدولى باعتباره من أهم الأولويات لتنفيذ اتفاقية القمة"، معربا عن أمله فى زيادة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى المستقبل، ومن جهته، قال ماورير "إنه يرغب فى التعاون فى المرحلة المقبلة مع كوريا الجنوبية، إذ أن تحسين العلاقات بين الكوريتين يلفت الانتباه إلى القضايا الإنسانية فى كوريا الشمالية"، مضيفا "أنه يريد العمل بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية لمعالجة القضايا الإنسانية التى سببتها الحرب الكورية 1950-1953".

وأعرب عن سعادته بالعمل مع سول من خلال جمعية الصليب الأحمر على بعض تحديات العواقب الإنسانية، موضحا أن الإعلان الذى تبناه زعيمى الكوريتين بعد قمة أبريل التاريخية بينهما تضمن عناصر إنسانية تهتم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمناقشتها مع كوريا الجنوبية، ويشار إلى أن الكوريتين اتفقا - مؤخرا - على عقد لقاء للصليب الأحمر فى وقت لاحق من الشهر الجارى، لترتيب لم شمل العائلات التى انفصلت خلال الحرب الكورية والمتوقع عقده فى منتصف أغسطس المقبل.