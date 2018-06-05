كل ما تريد معرفته عن صناعة وإنتاج الألبان بمصر × 10 معلومات

ينشر "اليوم السابع " خطة وزارة الزراعة لزيادة إنتاج مصر من الألبان خلال الفترة القادمة، باعتباره مكون غذائى هام لجميع المراحل العمرية، ويساهم فى تحسين النمط الغذائى للمصريين.

ويقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن انتاج الألبان فى مصر وخطة وزارة الزراعة لزيادته، كالتالى:

1- رفع متوسط إنتاج الرأس الواحدة من الماشية إلى 50 كجم من الألبان.

2- بدء خطة التحسين الوراثى للثروة الحيوانية بـ5 آلاف رأس.

3- التوسع فى مراكز تجميع الألبان والبدء فى 5 محافظات.

4- بدء خطة للتوسع فى إنشاء معامل المراقبة على الألبان والأغذية.

5- نصيب المواطن من استهلاك الألبان يصل لـ23 كيلو جرام سنويًا مقابل 100 كيلو جرام هى نصيب الفرد عالميًا، ويرتفع إلى 180 كيلو جراما فى الولايات المتحدة الأمريكية.

6- نسبة استهلاك اللبن السائب فى مصر تصل إلى 77.5%.

7- الحكومة تستهدف زيادة نسبة استهلاك اللبن المعبأ الآمن إلى 80% بحلول عام 2020.

8- ارتفاع معدل الألبان مجهولة المصدر بمصر مؤخرًا حيث يوجد 12 ألف بائع لبن متجوّل يبيعون ألبانًا مجهولة المصدر يوميًا.

9- الإنتاج الكلى لمصر من الألبان السائلة لأغراض الشرب 5 ملايين طن

10- تستورد مصر 166 ألف طن من ألبان الأطفال وألبان البودرة، وإجمالى الصادرات المصرية من منتجات الألبان يصل إلى 45 ألف طن.