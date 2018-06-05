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قبل 9 أيام من انتهائها.. 7 معلومات عن تقنين وضع اليد فى محافظة الجيزة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:00 م
قبل 9 أيام من انتهائها.. 7 معلومات عن تقنين وضع اليد فى محافظة الجيزة اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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9 أيام تفصلنا عن المدة التى حددتها محافظة الجيزة لاستقبال طلبات تقنين واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة فى مختلف أنحاء الجمهورية، بعد مدها 3 أشهر حتى يونيه الجارى، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، حفاظاً على مقدرات الشعب وحماية أراضيه من السرقة، ومنح الصلاحية للذين قاموا بالبناء عليها واستصلاحها وزراعتها والتأكيد على أن السماح بالتقنين لكل جاد ومخلص، وأنه لم تتم إزالة أى شجرة منتجة.
 
ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن ما يتم حاليا بالجيزة لاستقبال طلبات تقنين واضعى اليد:
 
1- استقبلت لجنة طلبات تقنين واضعى اليد بالجيزة حتى الآن 5299 طلبا تقنين وضع بإجمالى مساحات 266 ألفا و594 فدان أراضى و3.8 مليون م مربع مبانى.
 
2- اللجنة مستمرة فى عملها حتى 14 يونيه الجارى وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة.
 
3- لن يقبل بعد هذه المدة تلقى أى طلب تقنين ويحق للدولة استرداد أى مساحات لم يتقدم بشأنها طلبات التقنين وإزالة أى تعديات عليها.
 
4- المحافظة تطبق منظومة إلكترونية حديثة لتسجيل البيانات بدقة حيث تم إدخال 5131 طلبا داخل المنظومة.
 
5- تم تشكيل لجنة على مستوى كل وحدة محلية لتلقى الطلبات وإرسالها إلى لجنة الفحص والفرز بديوان عام المحافظة وتشكيل لجان أخرى للمعاينة والتسعير وتحديد مستحقات الدولة.
 
6- على طالبى التقنين الواقع داخل الحيز العمرانى التقدم بطلبات التقنين مرفق به 2 خريطة مساحية موقع على إحداثيات الموقع بمعرفة مديرية المساحة.
 
7- بالنسبة للأراضى الواقعة خارج الحيز على المواطن التقدم بـ10 نسخ خرائط مساحية أصلية موقع عليها إحداثيات الموقع بمعرفة مديرية المساحة.

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