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فيديو.. مساعد وزير الداخلية: الدورة الرمضانية بين شباب الشرطة والجامعات للتقارب

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:42 م
فيديو.. مساعد وزير الداخلية: الدورة الرمضانية بين شباب الشرطة والجامعات للتقارب الدورة الرمضانية لوزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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قال اللواء آسر نجم الدين مساعد وزير الداخلية لاتحاد الشرطة الرياضى إن الهدف من إقامة الدورة الرمضانية لكرة القدم بين فرق رياضية تمثل إدارات شرطية وطلاب الجامعات المصرية هو التقارب بين الجميع.
 
 
وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات له، إن هذه الدورة يشرف عليها وزيرى الداخلية والتربية والتعليم.
 
 
وافتتحت وزارة الداخلية، الدورة الرمضانية لرجال الشرطة، المقامة على ملاعب اتحاد الشرطة فى الدراسة.
 
 
ويشارك فى الدورة عدداً من الفرق الرياضية التابعة للقطاعات والإدارات الشرطية المختلفة.
 
 
وتقام الدورة الرمضانية، تحت إشراف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ويحضرها عدداً من قيادات وزارة الداخلية.
 
 
 
 
 

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دورة رمضانية للشرطة

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