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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:09 م
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فيديو جراف .. مخالفات الشريحة الرابعة من قانون المرور تغرمك 4 آلاف جنيها

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:03 م
فيديو جراف .. مخالفات الشريحة الرابعة من قانون المرور تغرمك 4 آلاف جنيها رخصة قيادة
إعداد عبد الرحمن سيد - تصميم منال الليثى
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ضم مشروع قانون المرور الجديد، فى المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

وفى ضوء نص المادة بمشروع القانون الجديد، يستعرض "اليوم السابع" أبرز مخالفات الشريحة الرابعة فى 10 نقاط، وجاءت قائمة المخالفات كالتالى:

 

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كيلو مترا/ الساعة

 - استعمال المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها

 - الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها

-تعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة

 - قيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحظى صالح ومستخدم

- القيادة برعونة تعرض حياة الغير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر

- عدم الالتزام بمسافات الأمان على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية

 - تطاير أو تناثر الحمولة على الطرق

- قيادة مركبة فى الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة أو تؤثر فى صلاحية الطريق أو أمن مستخدميه

 - مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم أو منع سير مركبات معينة فى أوقات وأماكن محددة

 


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