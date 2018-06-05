فيديو.. الرئيس السيسى: إجراءات اصلاح التعليم والصحة ليست عفوية وتمت بعد دراسة عميقة

كتب أحمد عبد الرحمن - إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مرحلة الاصلاح الاقتصادى التى تم إطلاقها فى المرحلة السابقة، كانت قاسية جدا، متابعا: "ده كان عقد بين مصر وبينكم.. إن انتم قلتم سنتصدى سويا لتحدياتها وسنتغلب عليها وسنستطيع معا".

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية بأحد فنادق القاهرة، أنه على صلة بكل ما يدور بشكل أو بآخر فى مصر، مستكملا: "فى عمل ضخم جدا وفى أعمال لسه محتاجين نشتغل فيها زى ما قلنا أمام البرلمان، وقلنا هناك شكل هنهتم بيه جدا بالإنسان سواء كان على التعليم أو الصحة أو الاصلاح الإدارى للدولة مع استمرارنا فى الإجراءات اللى بدأناها خلال الـ 4 سنين اللى مضوا".

وأوضح أن إجراءات الإصلاح سواء فى التعليم أو الصحة ليست عفوية، ولكن تمت بعد دراسة عميقة جدا، لأن "التعليم الجيد" قضية القضايا فى مصر.























