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فيديو.. أهالى متهم يحولون قاعة المحكمة لحالة من الفوضى عقب صدور الحكم على " أبو كلو "

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:22 م
فيديو.. أهالى متهم يحولون قاعة المحكمة لحالة من الفوضى عقب صدور الحكم على " أبو كلو " جانب من الجلسة
كتب عبد الله محمود
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حالة من الهرج والمرج شهدتها قاعة الدائرة  بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، وذلك صدور حكم قضائى على أحد المتهمين فى قضية مشاجرة وحيازة أسلحة نارية، بالسجن لمدة أشهر، حيث ضجت القاعة بالتهليل والصياح من قبل أهالى واصدقاء المتهم عقب سماعهم للحكم الذى أعتبروه حكما مخففا.

فيما قام أصدقاء المتهم بإلتقاط صور تذكارية لهم معه من داخل قفص الاتهام، بالمخالفة للقانون ولقواعد وضوابط المحكمة، غير عابئين بالتواجد الأمنى داخل قاعة المحكمة، ما أدى إلى تدخل رجال الأمن لفض حالة الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة، ومنع الأهالى من التواجد داخل قاعة الجلسة والتحفظ على الهواتف المحمولة التى تم التقاط الصور من خلالها.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت بمعاقبة " م.ع" وشهرته أبو كلو بالسجن أشهر فى قضية تشاجر وحيازة أسلحة نارية بروض الفرج، وذلك أثناء قيامه وأخرين بالإحتفال خلال عرس أحد اصدقائهم على كورنيش النيل بروض الفرج، حيث نشبت مشاجرة بينهم وبين أخرين أثناء الاستعراض بالدراجات البخارية، تطورت إلى مشاجرة كبرى بالاسلحة البيضاء، أصيب على أثرها عدد من طرفى المشاجرة.

على الفور أنتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة، والقوا القبض على رأسى المشاجرة من الطرفين، وتم إقتيادهم إلى قسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة التى أحالتهم إلى محكمة الجنايات التى قضت بحبس المتهم أشهر. 


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