فى يومها الثانى.. تعليم الجيزة: لم نتلق شكاوى من امتحانى الاقتصاد والإحصاء

كتب إبراهيم سالم

أكد أحمد رمزى، بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن عملية امتحانات طلاب الثانوية العامة تسير فى سهولة ويسر، حيث تم التأكيد على جميع اللجان المنتشرة بالمحافظة على إزالة أية عقبات أمام الطلاب لأداء امتحانى الاقتصاد والإحصاء.

وأضاف "رمزى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه لم ترد للمديرية أية شكاوى حتى الآن منذ لحظة دخول السماح للطلاب بالدخول فى التاسعة من صباح اليوم لأداء الامتحان، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على كل اللجان بإرسال تقرير عن سير عملية الامتحانات بها، للتأكد من عدم وجود أية عقبات أمام الطلاب، والعمل على تذليلها إن وجدت.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.