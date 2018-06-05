فتح باب الترشح على مقعد نقيب المرشدين السياحيين 24 يونيو

كتبت آية دعبس

قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن النقابة ستفتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة 24 يونيو الجارى، وذلك على مقعد النقيب العام، و8 مقاعد لعضوية المجلس، على أن يستمر ذلك لمدة 5 أيام، حتى 28 يونيو الجارى.

وأوضح النحلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إجراء الانتخابات يوم 24 يوليو المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويليها عمليات الفرز، لافتا إلى أنه فى حال وجود حاجه لإجراء إعادة للانتخابات فسيتم ذلك يوم 31 يوليو المقبل.

وأكد النقيب العام للمرشدين السياحيين، أن المجلس استقر على إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، ليطمئن المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية لإجراءات الانتخابات والتصويت، مشيرا إلى أن المجلس يعمل خلال الفترة الجارية على توفير الموارد اللازمة للعملية الانتخابية.