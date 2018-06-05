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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:09 ص
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غادة والى تشهد فعاليات نهائى الدورى الرمضانى لأبناء دور رعاية الأيتام

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:43 ص
غادة والى تشهد فعاليات نهائى الدورى الرمضانى لأبناء دور رعاية الأيتام غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مساء أمس الإثنين  فعاليات نهائى الدورىالرمضانى الذى نظمته  الوزارة  لتشجيع أطفال  دور رعاية الأيتام،  والتى يشارك فيها أكثر  من500 من أبناء دور الأيتام  من 15 دار رعاية،  وذلك بحضور أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق. 
 
 
 
فيما سلمت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى  كأس بطولة الدورى الرمضانى لدور رعاية الأيتام للفريق الفائز وهو فريق دار الموحدين بالإسكندرية الذى فاز على فريق دار عبدالحليم محمود من الإسكندرية أيضا بهدف نظيف. 
 
 
 
وقد احتل فريق الموحدين المركز الأول وفريق عبد الحليم محمود المركز الثانى وفريق دار المدينه المنورة على المركز الثالث.
 
 
 
كما سلمت والى الفائزين جوائز أفضل لاعب ومهاجم ومدافع وهداف للبطولة وصاحب أفضل روح رياضية، وداعبت  الوزيرة الأطفال الفائزين ودعتهم لبذل مزيد من الجهد  للحصول على مهارات أعلى فى الأداء ووعدتهم بإقامة الدورى طوال العام حتى يكتسب اللاعبين مهارات أكبر .

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غادة والى

الدورى الرمضانى

دور رعاية الأيتام




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