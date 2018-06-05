عمليات سامراء العراقية: سننجح فى القضاء على بقايا "داعش" بشمال بغداد

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قال قائد عمليات سامراء العراقية اللواء الركن عماد الزهيرى، اليوم الثلاثاء، إن العملية التى أطلقتها القوات العراقية اليوم لملاحقة بقايا (داعش) فى المناطق الصحراوية القريبة من سامراء شمال بغداد، جاءت بالتنسيق بين قوات الجيش وسرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، مشيرا إلى أن العملية العسكرية ستنجح فى القضاء على هذه العناصر الإرهابية بشكل نهائى.

وأضاف الزهيرى - فى تصريح لراديو (سوا) الأمريكى - أن المناطق التى تستهدفها العملية تقع فى منطقة جزيرة سامراء غرب محافظة صلاح الدين، التى تشهد نشاطا مكثفا لعناصر داعش، من جهتها، قالت (سرايا السلام) إن العملية شملت مناطق ذراع دجلة وتقسيم الثرثار وألبو جروب والصبيحات والحديدي، والتى تقع شرق الفلوجة وغرب سامراء.

وذكر مسؤول إعلام السرايا فى سامراء مهند العزاوى، أن معلومات استخبارية أكدت انتشار عناصر داعش فى هذه المناطق، التى تمتاز بالوعورة وكثافة الأشجار فيها، وتأتى العملية بعد يوم واحد من هجوم شنه عناصر تنظيم داعش على منطقة الفرحاتية جنوب سامراء، أسفر عن مقتل تسعة عناصر من تنظيم داعش بينهم انتحاريون واثنين من عناصر سرايا السلام، وكان قد أعلن فى بغداد - فى وقت سابق اليوم - انطلاق عملية "بدر الكبرى" فى مناطق غرب سامراء، لملاحقة عناصر وجيوب تنمظيم "داعش" الإرهابى.