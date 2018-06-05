عمرو أبو اليزيد: 3 ملايين شقة سكنية خالية والثروة العقارية مهملة

كتب محمد أبو عوض

قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال كان واضحا فى الجلسة العامة حينما أصر على أن الحكومة مُلزمة بتقديم مشروع قانون خاص بالتسجيل العقارى، على أن يناقش فى الجلسة العامة يوم 23 من شهر يونيو، الجارى، نظرا لأهمية الحفاظ على الثروة العقارية وتشير الارقام الأولية على مايقرب من 3 ملايين شقة خالية دون استخدام حقيقى.

وأضاف عضو جلنة الإسكان والمرافق بالبرلمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الثروة العقارية فى مصر تعيش حالة من العشوائية نتيجة غياب الحصر الرسمى لها، وهو ما يعتبر استثمارات مهدرة وغير مجدية على المدى القصير والمتوسط.

وأكد أبو اليزيد، أن البرلمان لدية تقارير غير رسمية تفيد أن هناك ما يقرب من 97% من الثروة العقارية فى مصر غير مسجل، وهى تعتبر جزء من توصيات البرلمان لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى فى مدة أقصاها شهر.