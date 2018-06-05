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عامل مطعم يسرق 40 ألف جنيه ويعترف: سرقت 25 ألفا أخرى من محل ألبان

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:47 م
عامل مطعم يسرق 40 ألف جنيه ويعترف: سرقت 25 ألفا أخرى من محل ألبان المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة مطعم بمنطقة التجمع الخامس، وتبين أن عامل سابق بالمحل وراء سرقة 40 ألف جنيه، فتم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وايضاً سرقة مبلغ 25 ألف جنيه من محل البان، وتم احالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "صلاح ع ع" 55 سنة، مدير مطعم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى 40 ألف جنية، من داخل المطعم عمله، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

ومن خلال فحص العاملين الحاليين والسابقين بالمحل أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم ن ى" 29 سنة، عامل سابق بالمحل، فتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة".

 

وبتطوير مناقشته اعترف بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ 25 ألف جنية من داخل محل ألبان بدائرة القسم منذ ايام بذات الاسلوب، وأمكن التوصل للمجنى عليه صاحب المحل، وتم بإرشاد المتهم بمسكنه ضبط مبلغ مالى 34 ألف جنية من متحصلات الواقعة الأولى وضبط المبلغ المالى المستولى عليه فى الواقعة الثانية، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.


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