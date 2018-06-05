طلاب بلجنة بيلا فى كفر الشيخ يحاولون الغش بالقوة والشرطة تسيطر على الموقف

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب الثانوية العامة فى لجنة بيلا بكفر الشيخ، حاولوا الغش بالقوة بمساعدة بعض الأهالى، مؤكدة أن قوات الأمن سيطرت على الموقف.

وأضافت المصادر أن تم إبلاغ بعض الجهات الأمنية والسيادية بالواقعة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتسببين فى أحداث بلبلة بعد إنتهاء لجنة الامتحانات.

وأوضحت المصادر إنه سيتم تأمين الملاحظين، حتى لا يتعرضوا لأى مضايقات طوال فترة الامتحانات فى اللجنة المذكورة.