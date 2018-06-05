طلاب بلجنة بيلا فى كفر الشيخ يحاولون الغش بالقوة والشرطة تسيطر على الموقف

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب الثانوية العامة فى لجنة بيلا بكفر الشيخ، حاولوا الغش بالقوة بمساعدة بعض الأهالى، مؤكدة أن قوات الأمن سيطرت على الموقف.
وأضافت المصادر أن تم إبلاغ بعض الجهات الأمنية والسيادية بالواقعة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتسببين فى أحداث بلبلة بعد إنتهاء لجنة الامتحانات.
وأوضحت المصادر إنه سيتم تأمين الملاحظين، حتى لا يتعرضوا لأى مضايقات طوال فترة الامتحانات فى اللجنة المذكورة.
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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